Cemitérios terão normas para visitação no Finados

No feriado do Dia dos Finados em 2 de novembro, as funerárias e cemitérios poderão funcionar seguindo as observações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para enfrentamento à Covid-19 durante a celebração.

Ficam recomendadas as medidas de biossegurança e como estratégia, os locais adotaram a visitação continuada para diminuir a aglomeração de um único dia, as pessoas podem ir nos locais já no decorrer da semana.

O Memorial Park irá realizar uma campanha de Visita Consciente, conforme o gerente do local, Thiago Ferreira, para evitar aglomeração. “Iremos controlar a entrada, com a obrigatoriedade do uso de máscara, disposição de álcool em gel e todas as medidas de segurança”. A campanha de visitação durante a semana começa nesta sexta-feira (30), das 8h às 17h.

O Cemitério Nacional Parque e Jardim das Palmeiras também ficarão abertos para visitação no sábado (31), domingo (1°), e segunda (2). O Cemitério Campo Grande também será aberto ao público das 6h às 18h. Enquanto o cemitério Jardim da Paz da funerária São João Batista abrirá das 7h às 17h.

Cada estabelecimento terá seu horário estabelecido, é importante entrar em contato com o local onde a pessoa irá visitar para saber como será o funcionamento.

O Crematório de Campo Grande além de funcionar utilizando os critérios de biossegurança, também transmitirá ao vivo as programações de missa e procissão por meio do Instagram (@crematoriocampogrande). Ás 9h30 com a Missa celebrada pelo Bispo Dom Mariano Danecki – bênção dos balões. E 17h na Missa Celebrada pelo Pe. Paulo Roberto de Oliveira – Procissão e bênção das Velas e balões.

Entre as medidas que serão adotadas para prevenção do contágio da Covid-19 estão o limite de ocupação em 50% da capacidade do cemitério; Mecanismos de controle de acesso e saída do público de forma que não haja aglomerações no início e no término da visitação ao cemitério; Controle de fluxo de pessoas para adentrar ao local, podendo ser criadas barreiras físicas na entrada, quando necessário; Instalação de pontos de descontaminação com álcool em gel 70% na entrada e em pontos estratégicos do local, entre outros.

Todas as medidas podem ser conferidas através deste link .

