Censo 2022: Maioria da população de MS se declara parda

Em contrapartida, houve uma retração em Mato Grosso do Sul de 34,5% no grupo de pessoas que disseram ser amarelas.

Dos 2.757.013 habitantes do Estado, conforme o Censo 2022, 1.293.797 apontaram aos pesquisadores do IBGE que são pardos; 1.168.407 que são brancos, 179.101 que são pretos, 116.469 que são indígenas e 19.616 que são amarelos.

Em Mato Grosso do Sul a maioria da população se declara parda. Segundo dados da identificação étnico-racial do Censo 2022, divulgados nessa sexta-feira (22), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 46,9% dos Sul-mato-grossenses se declararam pardos. Na sequência, aparecem os que disseram que são brancos (42,4%); pretos (6,5%;) indígenas (3,5%) e amarelos (0,7%).

