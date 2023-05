Censo Previdenciário encerra em uma semana

Faltando apenas uma semana para encerrar o prazo do Censo Previdenciário para os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, cerca de 9% do público estimado ainda não realizou o envio de dados. Após ter o prazo prorrogado, o período de recadastramento encerra em 31 de maio.

Dos 72.797 servidores - sendo 38.084 ativos, 28.809 aposentados e 5.904 pensionistas - 91% já efetivaram a realização do Censo Previdenciário. Iniciada em 9 de janeiro e cujo o prazo inicial de encerramento era 28 de abril, a atualização cadastral foi prorrogada até 31 de maio de 2023, com o objetivo de proporcionar mais tempo para que o público-alvo realizasse o processo.

O recadastramento realizado pelo Governo do Estado por meio da Ageprev-MS (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) é obrigatório para segurados, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares).

O servidor que não realizar o processo, que neste ano ocorre on-line, pode ter o benefício suspenso até a regularização das informações. “A modalidade virtual assegura celeridade e eficácia no processo de gestão de pessoas, solidificando o projeto de estabelecer uma pasta virtual a todos os servidores públicos do Estado, prezando pela proteção de dados. Houve grande preocupação do Governo em proporcionar orientação aos servidores, com a disponibilização de atendimento por canais de comunicação, orientação presencial e até mesmo, em casos específicos, a visita domiciliar”, esclareceu a secretária Ana Carolina Nardes.

O Censo é uma exigência de Lei Federal que determina que a unidade gestora deverá proceder a cada cinco anos o recenseamento dos seus segurados. O último levantamento foi realizado em 2016 e um novo deveria ocorrer em 2021, contudo, devido a pandemia de Covid-19 o prazo foi postergado.

Vale ressaltar que não haverá nova prorrogação. O Censo Previdenciário deve ser realizado pelo site. Em caso de dúvidas, a Ageprev disponibiliza atendimento pelo telefone (67) 4042-1007 e pelo WhatsApp (67) 99630-7481.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também