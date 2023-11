Centro de Saúde do Homem recebe revitalização completa

Caroliny Martins, com Prefeitura de CG

Com cerca de dois mil atendimentos e serviços por mês, o Centro de Referência à Saúde do Homem Dra. Etienne de Albuquerque Palhano, no Bairro Coronel Antonino, recebeu uma revitalização completa. A Prefeitura de Campo Grande fez a entrega na manhã desta sexta-feira (24).

A unidade oferece serviços como consulta em urologia geral, vasectomia, postectomia, serviços de pequenas cirurgias, exame de ultrassonografia, planejamento familiar, entre outros. Foram realizados os serviços de troca de calhas, revisão completa do telhado, pintura interna e externa, climatização com instalação de novos aparelhos de ar-condicionado, pintura do piso na parte interna e externa, instalação de forro na recepção, reparos na rede hidráulica e elétrica, instalação de lâmpadas de LED.

Além disso, a unidade teve toda a sua identidade visual renovada, proporcionando uma melhor ambiência. Para a gerente administrativa do Centro de Referência à Saúde do Homem, Elaine Barbosa, a revitalização representa uma conquista.

“Esse é um momento especial para todos nós aqui na unidade. A revitalização representou um marco significativo em nosso ambiente de trabalho. As melhorias estruturais não só elevaram a qualidade do atendimento aos nossos pacientes, mas também trouxeram uma nova perspectiva para o trabalho dos servidores”, diz.

O caminhoneiro Aldo Oliveira, 56 anos, elogiou as melhorias realizadas na unidade e o atendimento recebido. ” A infraestrutura nova trouxe um ambiente mais agradável e acolhedor. Isso por si só já faz toda a diferença quando você entra na unidade. Eu sempre fui muito bem atendido quando procurei atendimento. Enquanto usuário do SUS, posso afirmar categoricamente que temos sim um sistema de saúde bem estruturado e eficiente em Campo Grande. Temos que agradecer e não somente criticar”, pontua.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca o comprometimento da gestão em proporcionar uma saúde de qualidade à população de Campo Grande, e a melhoria das estruturas é parte essencial desse processo, sendo um dos maiores desafios enfrentados.

“Hoje, com satisfação, entregamos mais uma revitalização, um passo importante para beneficiar tanto nossos servidores quanto os usuários que dependem de nossos serviços. Nossos servidores desempenham um papel crucial no sistema de saúde, e é nossa responsabilidade oferecer condições dignas para poderem exercer suas funções. A melhoria das estruturas não apenas cria um ambiente mais propício para o trabalho, mas também reconhece e valoriza o esforço desses profissionais. Queremos que sintam orgulho do local onde trabalham e saibam que seu trabalho é fundamental para o bem-estar da comunidade”, complementa.

