Centro-Oeste receberá mais R$ 500 milhões do FCO para operações de microcrédito rural

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) destinará até R$ 500 milhões para o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). A anúncio será feito na tarde desta quarta-feira (9), pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Na oportunidade, o MIDR lançará também o edital de credenciamento para repasses dos Fundos Constitucionais ao microcrédito. O edital busca credenciar instituições financeiras que atuarão na concessão de crédito para agricultores familiares de regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e tem como foco a promoção da geração de trabalho e renda, por meio da oferta de linhas de financiamento específicas para agricultores familiares, com acompanhamento técnico e orientação ao crédito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também