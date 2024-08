CGE disponibiliza site para os cidadãos acompanharem as ações do governo em MS

Os sul-mato-grossenses podem acompanhar os andamentos das ações do governo do estado em tempo real. Para garantir acessibilidade no acompanhamento do Plano Plurianual 2024-2027, a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), através do Centro de Informações Estratégicas (CIE), disponibiliza em seu site acesso aos filtros, gráficos e tabelas gerados por meio do Qlik Sense - software que possibilita a conexão e combinação dos dados com visualização dos resultados em tempo real, o que viabiliza a exploração livre e não linear dos índices apresentados.

A chefe do CIE, Ana Luiza Gonçalves, explica que os dados disponíveis no Qlik Sense sobre o PPA de Mato Grosso do Sul são extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), que contém informações acerca da execução orçamentária e financeira, conforme disposto na Lei Orçamentária Anual (LOA) - instrumento legal que detalha as receitas e fixa os gastos e despesas do governo para o ano seguinte.

Isso é possível porque o software computa e processa os dados por meio de uma combinação de carga e transformação, armazenamento em memória, indexação, processamento associativo e visualização dinâmica, o que permite que os usuários interajam com as informações de forma eficiente. "O processo consiste em três fases: extração, através da coleta dos dados do SPF; transformação, momento em que é realizado o processamento e organização desses dados para análise; e integração, que é a consolidação dos dados para uma visão completa", detalhou Gonçalves.

Para preparar os dados para análise e visualização no Qlik Sense, o CIE segue um processo estruturado. "As principais etapas são a definição do objetivo e requisito de dados; identificação das bases, coleta e importação; preparação, por meio de limpeza, transformações e modelagem; e desenvolvimento do script e testes de validação. Após validar os dados e garantir sua integridade, disponibilizamos a tabela para que a equipe da Assessoria de Tecnologia da Informação (ASTI) carregue-os no software", explicou.

Para o desenvolvimento das ações públicas relativas ao Mato Grosso do Sul, a cada quatro anos o Poder Executivo Estadual desenvolve o PPA. No documento, que é aprovado pela Assembleia Legislativa, além de estar exposta a visão estratégica da gestão, estão definidas diretrizes, objetivos e metas que são observadas ao longo do período.

O Plano é um instrumento previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988 e deve fazer parte do planejamento dos Estados e demais entes federados. A participação da sociedade também é fator presente na elaboração do PPA, que prioriza o investimento de recursos em áreas como assistência social, educação, saúde e segurança pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também