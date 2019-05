Chacina mata onze pessoas e deixa um ferido

Onze pessoas morreram e uma ficou ferida em uma chacina em um bar, por volta das 16h no domingo (19), na cidade de Belém, no Pará.

Segundo a Polícia Militar, sete homens encapuzados dispararam na direção do bar e fugiram. Eles estavam em uma moto e três carros.

Entre as vítimas, estão seis mulheres, inclusive a dona do bar, e cinco homens. O sobrevivente está sob a proteção da polícia.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, mostra a situação após o massacre. As vítimas foram pegas de surpresa, uma das mulheres foi encontrada deitada em cima do balcão do bar.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil fez buscas e investiga o crime, que pode ter ligação ao tráfico de drogas. Até o momento ninguém foi preso.

