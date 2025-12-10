Chamada pública seleciona fornecedores para merenda escolar da E.E Lúcia Martins Coelho

A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho publicou a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 2026.

Podem participar fornecedores individuais, grupos formais e informais.

Os interessados devem apresentar a documentação de habilitação e o Projeto de Venda até 7h30 do dia 16 de janeiro de 2026, na sede da Unidade Executora, localizada na Rua Bahia, 355, Jardim dos Estados, em Campo Grande.

O edital completo pode ser consultado na página da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também