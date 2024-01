Escola Estadual Lúcia Martins Coelho publica chamada para aquisição de merenda

A Escola Estadual Lúcia Martins Coelho abre a chamada pública para a aquisição de alimentos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural pelo programa de Alimentação Escolar (Pnae) que compõe a merenda escolar.

Para participar do certame, os interessados devem apresentar documentação para habilitação e o Projeto de venda até às 9h do dia 7 de fevereiro na escola que fica na Rua Bahia,355, Jardim dos Estados.

Na data, a escola realizará a sessão pública de abertura dos envelopes e apresentação dos projetos de venda dos produtos que irão atender os alunos no primeiro semestre de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também