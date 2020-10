Chapa 2 elege cinco conselheiros de Arquitetura e Urbanismo

A Comissão Eleitoral Nacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) publicou, o resultado das eleições da instituição realizadas na última quinta-feira (15), para o cargo de conselheiro em Mato Grosso do Sul, no qual a chapa do secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo foi vencedora.

Dos 3.607 mil profissionais aptos a votar, 59,08%participaram, totalizando 2.130 votos válidos. A chapa 2 venceu com 786 votos que totaliza 38,72% de profissionais que elegeram Rubens Fernando Pereira de Camillo para conselheiro federal, enquanto para conselheiro estadual foram eleitos: Luis Eduardo Costa, Fábio Luis da Silva, Gabriel de Lima Gonçalves, João Augusto e Eduado Lino.

A chapa 3, elegeu três candidatos com 768 votos, um total de 37,83%, enquanto a chapa 1, elegeu dois conselheiros com 476 votos, somando 23,45%.

O plenário do CAU/MS será composto por dez conselheiros estaduais titulares, mais os respectivos suplentes. O conselheiro federal será o representante do MS no plenário do CAU Nacional.

Para o secretário de Meio Ambiente tudo irá se organizar com os novos conselheiros, como falou em vídeo de agradecimento no Facebook. "Todos os conselheiros que foram eleitos estão compromissados com o conselho que vai seguir seu trabalho. O dialogo começa a gora, a construção começa agora", frisou Luis Eduardo.

A diplomação e posse serão realizadas no dia 11 de dezembro e os eleitos cumprirão o mandato 2021-2023.

O cargo de conselheiro é honorífico, ou seja, não recebe remuneração, apenas verbas indenizatórias referentes a viagens e deslocamentos. Para o exercício do cargo, o conselheiro precisa manter-se informado sobre os atos e fatos referentes ao seu Conselho e às modificações da legislação referentes à profissão.

