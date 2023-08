Chega de "garrancho", MS cria Lei em defesa da prescrição legível

O governador Eduardo Riedel sancionou a LEI Nº 6.098 que institui em Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual em Defesa da Prescrição Legível.

A campanha em defesa da prescrição legível será realizada todo dia 20 de setembro, por meio de ações e campanhas de incentivo e conscientização, com a realização de palestras, simpósios, atividades educativas e veiculação de campanhas de mídias, em conjunto com profissionais da saúde, universidades públicas e privadas e o Poder Executivo.

Prescrição legível é a orientação de uso de medicamentos, indicação de exames, emissão de receitas, laudos e relatórios, escrita por extenso por profissional de saúde devidamente habilitado, em modelo impresso, digital ou eletrônico, com grafia legível, preferencialmente digitada em computador, contendo carimbo e assinatura manual ou digital do prescritor.

