Chitãozinho e Xororó, Gusttavo Lima e Atitude 67 farão live nesta sexta

As transmissões de cantores não param nesta sexta-feira (22), com lives de Gusttavo Lima, Atitude 67, e Chitãozinho Xororó, entre outros artistas.

As lives musicais, das mais caseiras até as mais produzidas, cairam no gosto do público, que dá audiência aos shows sem precisar comprar ingressos, sair de casa e enfrentar fila.

Para aumentar o repertório e agradar até os mais ecléticos, hoje terá, sertanejo, funk, MPB, eletrônica e samba.

Lives hoje e como assistir às lives:

- Israel e Rodolffo - 17h - Link

- Ludmilla - 18h30 - Link

- Anavitória - 19h - Link e Multishow

- Atitude 67 - 19h - Link

- Ava Rocha (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

- Chitãozinho e Xororó - 20h - Link

- Pabllo Vittar - 20h - Link

- Diogo Nogueira - 21h - Link

- Gusttavo Lima - 21h - Link

