Chuva chega em MS, após indígenas realizarem festa de dois dias; Justiça investiga

Foi instaurado um inquérito pela Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do Buriti para apurar irregularidades na realização de um evento na Aldeia Buriti que teria ocorrido nos dias 11 e 12 de outubro deste ano. A festa foi organizada pelo Odilío Rodrigues segundo o Ministério Público Estadual (MPMS), o evento contou com várias atrações, desde almoço dançante a bandas e duplas musicais.

O evento foi alvo de recomendação, assinada pela promotora de Justiça em substituição, Bianka M. A. Mendes, e foi publicada no último dia 8 de outubro. A promotora sustenta que a realização do evento fere o Artigo 14 do Decreto Municipal nº 222/2020, que proíbe aglomerações.

O curioso é que o evento teria ocorrido nos dias 11 e 12 deste mês, e a chuva chegou forte no estado no dia 13.

Deixe seu Comentário

Leia Também