"Chuva de aranhas" assusta moradores no sul de Minas

Moradores de Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas Gerais, levaram um susto nesta semana ao se depararem com uma teia de aranha gigante na zona rural da cidade. Como os fios eram muito finos e difíceis de observar contra o sol, a impressão era de que estava chovendo aranhas do céu.

De acordo com o Estadão, o fenômeno ocorreu no último domingo (6), e foi registrado em vídeos por moradores. As imagens mostram uma grande quantidade de aranhas em teias ligadas a postes, fios e árvores.

"Não era apenas em volta daqui, tinha muito mais teia do que as que aparecem no vídeo", contou João Pedro Fonseca, que filmou os aracnídeos de perto da casa da avó. "Já tinha visto muitas aranhas assim por aqui outras vezes e é assustador", comentou Solange Silva, outra moradora da região.

Especialistas explicam que esta espécie tem um veneno que não costuma representar perigo - ao contrário, vem sendo usado no desenvolvimento de remédios para tratar problemas como as convulsões. Ainda assim, alertam que é bom não mexer com elas.

Apesar de ser algo incomum entre as aranhas, as desta espécie, quando jovens, costumam se juntar em teias gigantes para obter um número maior de presas e garantir a sobrevivência. E isso costuma ocorrer em épocas de muito sol e alta umidade.

