Chuva forte causa danos no interior

Saiba Mais Clima Dia vira noite: Meteorologista anuncia chegada de tempestade na Capital

Com a virada do tempo já prevista pela meteorologia, com ventos forte e chuvas em várias regiões do Mato Grosso do Sul, a comunicação dos servidores de energia acarretou falhas de comunicação até mesmo no Departamento Estadual de Trânsito do MS (Detran).



Vale lembrar que todo o Estado está sob alerta de tempestade com grau de perigo no estágio 2 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chuvas fortes que iniciaram nesta madrugada podendo chegar a 50 e 100 mm/dia. Entre as consequências estão a o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade afirmou ao JD1 Notícias, que no momento os municípios do sul são os mais afetados. “Esta formando um temporal terrível e nessas ocasiões é comum haver queda de energia, pico de energia, e isso afeta a estabilidade de comunicação”.



Até o momento, há registro de falha nos serviços de comunicação do Detran em Dourados, Douradina, Laguna Caarapã, Amambai, Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia e Tacuru. “Desde hoje de manhã estas cidades estão sem comunicação. Dourados tem vários bairros sem luz, acho que assim que passar o temporal, provavelmente tudo volta ao normal”, alegou Rudel Trindade.

Tempestades



Na cidade de Dourados, durante o temporal de cerca de 30 minutos, registrado nesta manhã, as ruas ficaram alagadas e grandes árvores tombaram, interditaram pistas e até causaram acidentes. De acordo com o Guia Clima da Embrapa Agropecuária do Oeste, às 7h25, as rajadas de vento atingiram 46km/.

Nas proximidades da agência dos Correios, um rapaz, identificado como Vinícius, trafegava pela avenida Weimar Gonçalves Torres, quando uma árvore de grande porte caiu sobre o veículo, mas ele saiu ileso, de acordo com o Dourados News.



Já em Itaporã, o tempo começou a fechar por volta das 6h. Há informação de que vários bairros e Distritos estão sem energia.

A reportagem do site Itaporã News teve informações que em vários locais da cidade tem árvores caídas e comércio e casas também com alguns estragos causados pelo vento. No distrito de Montese um galho de uma árvore caiu sobre a rede de alta tensão e ocasionou queda de energia na região.

Saiba Mais Clima Dia vira noite: Meteorologista anuncia chegada de tempestade na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também