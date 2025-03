Chuvas nÃ£o afetam operaÃ§Ãµes no Aeroporto de Campo Grande

Nesta segunda-feira (31), Campo Grande amanheceu com chuva em algumas regiões da cidade, e a previsão indica um dia nublado e com temperaturas amenas. No entanto, o clima não tem impactado os voos de quem pretende viajar saindo da Capital.

De acordo com o site da Aena Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, apenas um voo foi cancelado: o AZU4361, da Azul Linhas Aéreas, que tinha partida programada para as 2h30 com destino ao Aeroporto de Viracopos, em São Paulo.

Os demais voos, de todas as companhias aéreas, seguem operando conforme o horário programado. Inclusive, aqueles previstos para decolar após o voo cancelado ocorreram sem intercorrências.

Apesar da normalidade nas operações, a administração do aeroporto recomenda que os passageiros entrem em contato com suas respectivas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre possíveis mudanças nos horários dos voos. Também é aconselhável chegar com antecedência ao terminal, já que partidas podem sofrer ajustes conforme as condições climáticas.

Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a região, indicando a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de até 100 km/h.

