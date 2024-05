Chuvas no Rio Grande do Sul já atingiram quase 2 milhões de pessoas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou nesta sexta-feira (10) que 1.951.402 pessoas já foram afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o estado. Ao menos 339.928 ficaram desalojadas devido a tragédia, com 71.409 em abrigos.

Até o momento, a Defesa Civil gaúcha contabiliza 126 mortos, 141 desaparecidos e 756 feridos. Apesar dos números altos de vítimas da tragédia, 70.863 pessoas e 9.984 animais já foram resgatados.

No total, 441 dos 497 municípios gaúchos já foram afetados e sofrem alguma consequência dos temporais, número que corresponde a mais de 88% das cidades que existem no estado.

