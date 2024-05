Chuvas no Rio Grande do Sul já causaram 37 mortes

O mais recente balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado nesta sexta-feira (3), mostra que as fortes chuvas que atingem o estado já causaram, até este momento, 37 mortes e resultaram no ferimento de 74 pessoas.

Segundo o mais recente boletim do órgão, 351.639 pessoas foram afetadas pela chuva, com 235 cidades cujo prefeituras reportaram prejuízos e pessoas desaparecidas. No total, 23.598 acabaram desalojadas devido às chuvas.

As fortes chuvas já resultaram no rompimento parcial da barragem 14 de Julho, que fica entre os municípios gaúchos de Cotiporã e Bento Gonçalves, na quinta-feira (2).

Moradores das cidades gaúchas de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado receberam ordens expressas para deixarem as áreas de risco.

