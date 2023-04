Ciclista atropelado por ônibus e arremessado contra poste teve fratura no dedo

O homem atropelado por um ônibus e arremessado contra um poste no cruzamento da Avenida Ceará com a Avenida da Capital na tarde desta quarta-feira (26), em Campo Grande, não sofreu nenhum ferimento grave e só teve uma lesão no dedo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a fratura não ocorreu no momento em que ele foi atingido pelo ônibus e nem quando foi arremessado contra o poste, e sim quando ele caiu e tentou se apoiar no chão.

Conhecido como Alemão, o homem foi encaminhado pelos Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes, onde será avaliado por equipe médica.

Acidente

Um ciclista foi atropelado por um ônibus e arremessado contra um poste de luz na tarde de hoje no cruzamento das avenidas Ceará e Capital, em Campo Grande.

O ônibus, da linha 075 - T. Guaicurus / T. General Osório, seguia pela Ceará quando se chocou contra o homem, que descia a Avenida Capital e tentou atravessar a via com o semáforo fechado.

Um amigo da vítima estava na garupa da bicicleta, porém, saltou ao ver o ônibus vindo.

