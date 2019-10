Ciclista morre atropelado na MS-289

Orlando Vieira, 52 anos, morreu na noite deste domingo (27) após ser atropelado por um veículo em trecho da MS-289, em Amambai.

De acordo com informações do site A Gazeta News, com impacto a vítima foi arrastada por 70 metros. O Corpo de Bombeiros de Amambai atendeu a ocorrência, mas, ao chegar no local do acidente, constatou o óbito da vítima. O motorista fugiu sem prestar socorro a vítima.

A Polícia Civil efetuou diligências e encontrou carenagens de um veículo marca Toyota, que pode ser uma caminhonete Hilux ou uma caminhoneta SW4, de cor preta, que possivelmente seria a responsável pelo atropelamento do ciclista.

Deixe seu Comentário

Leia Também