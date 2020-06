Ciclista morre durante trilha no fim de semana

Joilson Francelino, com Metrópoles

Rafael dos Santos Almeida, 39 anos, no domingo (28) enquanto fazia trilha na região do Altiplano Leste, no Distrito Federal.

De acordo com o site Metrópoles, o ciclista teve mal súbito durante a prática do esporte. A condição evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e a vítima não resistiu.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e um helicóptero atenderam a ocorrência. Rafael teve o óbito declarado no local.

