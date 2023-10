Cidade dos Meninos recebe ações do 'Funtrab na Comunidade' na terça-feira

O Projeto ‘Funtrab na Comunidade’ acontece na terça (3) no Jardim Anache, na Cidade dos Meninos, das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas, na Rua Faride George, 1.344, na Capital. A equipe da Fundação do Trabalho de MS realizará atualização de cadastro, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local estarão duas empresas contratantes (um grande atacadista e uma distribuidora de frutas) para realização de processo seletivo de candidatos com ou sem experiência.

A Cidade dos Meninos é uma entidade civil de caráter filantrópico sem fins lucrativos que atende moradores das regiões próximas como os bairros Nova Lima; Jardim Columbia; Vida Nova; Tarsila do Amaral; Jardim Campo Belo; Jardim Presidente; Nova Bahia; Jardim Cerejeira, dentre outros da Região do Segredo.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, comenta sobre a importância de levar essas parcerias para a comunidade. “Diariamente, no Estado, temos cerca de 4.800 oportunidades e na Capital, mais de 1.600 vagas. Uma de nossas prioridades é de aproximar os serviços oferecidos pelo poder público para as pessoas que residem em regiões distantes, desburocratizando e evitando gastos com o deslocamento. A Funtrab segue firme na missão de promover a inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia local ”, destaca o dirigente.

