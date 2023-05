Cidade Empreendedora: 25 municípios fecham parceria para expansão de negócios

Colaborando com desenvolvimento local em Mato Grosso do Sul, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Sebrae/MS amplia o número de cidades atendidas pelo programa Cidade Empreendedora em 2023 assinando nesta quinta-feira (11) com 25 Municípios a formalização da contratação para execução do projeto.

Sete Municípios aderiram ao ciclo 2023/24 – São eles, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Deodápolis, Ladário, Miranda, Paranaíba e São Gabriel do Oeste.

Dos 22 Municípios do ciclo 21/22 - 19 renovaram a assinatura com o Sebrae, sendo Amambaí, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato grosso Sonora e Terenos.

A partir desta adesão, as cidades recebem acompanhamento do Sebrae para o desenvolvimento de ações para fomento à geração de emprego, renda e oportunidades de negócios. Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, ao atuar de forma conjunta com o poder público e lideranças locais, o programa traz resultados importantes para as cidades.

Representando Eduardo Riedel, o vice-governador, Barbosinha falou dos benefícios do programa que proporcionam emprego e renda aos pequenos e micro empresários. “O Cidade empreendedora, capacita, qualifica e torna o município receptivo ao ambiente de negócio ao investidor, prepara a estrutura municipal a desburocratizar o processo para receber o pequeno médio e grande negócio. Isso estimula a abertura de novas empresas e trabalha para que as existentes continuem abertas”, destacou.



Conforme Barbosinha, os indicadores revelam que mais empresas abriram durante a execução do programa. “É um ciclo virtuoso que o Sebrae contribui junto com o Governo do Estado para fazer que MS possa ser um estado cada vez mais receptivo ao capital e ao investimento”

O prefeito de Dourados, Alan Guedes já é parceiro do programa é está na fase de expansão. “Nos implantamos a primeira fase em 2021, início de mandato, pensamos no programa como uma contrapartida do poder público para a sociedade, e micro e pequeno empreendedor que sofreu durante a pandemia, implementando todo o trabalho de qualificação profissional, com pesquisas especifica nas ações de eixo na cidade, estamos muito felizes com o trabalho do SEBRAE e por isso renovamos”, segundo o prefeito mais de 30 mil CNPJs foram atendidos pelo programa na cidade.

Para melhor atender aos Municípios, o Sebrae criou um novo pacote de soluções, no ciclo denominado "EXPANSÃO", onde cada cidade pode escolher um eixo a ser trabalhado, são eles.

Cidade Mais Competitiva - Com ações voltadas para o marketing territorial (17 municípios aderiram)

Cidade inclusiva - Com iniciativas voltadas para inclusão produtiva e o fortalecimento local, gerando oportunidades de aquisição de renda, por meio do empreendedorismo, para quem não está inserido no mercado de trabalho (13 municípios aderiram)

Cidade, Humana Inovadora e Sustentável - Com o foco voltado para a promoção de inovação e sustentabilidade (4 municípios aderiram)

