Cientistas conseguem criar arroz que já vem revestido com carne

Cientistas da universidade de Yonsei, na Coréia do Sul, criaram um arroz híbrido, que já vem revestido com carne bovina, que tem, segundo os pesquisadores, o mesmo processo de cozimento que o grão tradicional.

Os resultados da pesquisa sobre o arroz híbrido, que tem como objetivo encontrar alimentos alternativos que sejam ricos em proteínas, foram divulgados na publicação científica Matter.

Para produzirem o arroz, os pesquisadores utilizaram gelatina de peixe e transglutaminase microbiana, um aditivo alimentar, para revestir o arroz, com as células bovinas crescendo logo em seguida, em cima desses compostos.

Foi utilizado o processo de desenvolvimento de carnes de laboratório, onde as células não vêm diretamente dos animais, que nesse caso, teve o arroz como base de criação.

Segundo a publicação, leva cerca de uma semana até a carne de boi crescer no arroz híbrido, estando já pronto para o consumo humano logo após o período, com o seu preparo sendo semelhante ao do grão tradicional.

Apesar da descoberta, os cientistas afirmaram que será necessário aumentar o valor nutricional do produto para que ele se torne economicamente viável.

