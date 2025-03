Cigarro eletrÃ´nico: palestras em escolas de MS alertam sobre riscos

Mais de 300 alunos e professores da Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto, em Caracol, participaram de uma palestra educativa sobre os malefícios do cigarro eletrônico. A ação foi promovida pela Vigilância Sanitária da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo é conscientizar sobre os danos à saúde causados pelo uso desses dispositivos, especialmente entre os jovens, e reforçar o combate à comercialização ilegal na região de fronteira, onde a entrada desses produtos ilícitos é mais intensa.

Além da palestra, a iniciativa inclui operações de fiscalização no comércio local, em conjunto com a Vigilância Sanitária municipal. Durante a ação em Caracol, cigarros eletrônicos e outros produtos fumígenos ilegais foram apreendidos, reforçando o compromisso com a proteção da saúde pública.

“As fiscalizações são fundamentais para coibir o comércio irregular e proteger a saúde da população, principalmente dos jovens, que são os mais vulneráveis a esses produtos nocivos”, destacou Matheus Moreira Pirolo, fiscal da Vigilância Sanitária da SES. “Nosso trabalho inclui ações educativas e operações de fiscalização para garantir que a legislação seja cumprida e que esses dispositivos não cheguem às mãos dos consumidores”, complementou.

As atividades fazem parte do PSE (Programa Saúde na Escola) e incluem não apenas palestras educativas, mas também entrevistas e participação em programas de rádio para ampliar o alcance da conscientização. A SES segue atuando para reduzir os riscos associados ao consumo de cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens.

