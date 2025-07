CIJUS realiza atendimento prioritário a eleitores com deficiência nesta semana

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Escola Judiciária Eleitoral realizará uma edição especial de atendimento eleitoral prioritário nos dias 23 e 24 de julho (quarta e quinta-feira), no Centro Integrado de Justiça (CIJUS), localizado na Rua Sete de Setembro, 174, no Centro de Campo Grande.



Durante o atendimento, serão oferecidos diversos serviços eleitorais, como emissão do primeiro título, revisão de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral, entre outros.

A ação voltada preferencialmente para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ocorrerá no período vespertino, das 12 às 18h, como forma de promover mais comodidade, acessibilidade e inclusão no acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, assegurando que todos os cidadãos tenham seus direitos garantidos de forma igualitária e com respeito às suas especificidades.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul explica que, diferentemente da edição de 2024, quando o atendimento foi exclusivo para o público com deficiência, a edição deste ano será prioritária, com a disponibilidade de atendimento a todos os eleitores, mas com prioridade garantida no atendimento às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou TEA durante o período vespertino.



