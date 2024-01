CIN: Mato Grosso do Sul começa emitir nova carteira de identidade

A emissão da nova CIN (Carteira Nacional de Identidade) começou nesta quinta-feira (11), em Mato Grosso do Sul. O sistema e o processo de emissão estão em fase de testes em todo Estado.

MS começou a emissão na data limite dada pelo governo federal para que os estados e o Distrito Federal passassem a emitir o novo documento. A nova carteira vai substituir gradualmente o RG e já é emitida por 23 estados e o Distrito Federal, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Primeiras a emitir o novo documento

As irmãs Anny Sofia e Ana Catiele, de 6 e 11 anos, foram as primeiras a emitir a nova carteira de identidade em MS. De acordo com a mãe das meninas, ela havia agendado a emissão do documento bem antes das mudanças. A novidade que pegou de surpresa a assistente de Educação Infantil, Aline Fagundes Ferreira, de 31 anos.

“Eu tinha agendado antes, foi hoje por coincidência”, comentou a mãe.

Conforme a equipe do Instituto de Identificação, as irmãs devem receber o documento em até 25 dias, conforme novo prazo para emissão. Vale ressaltar que antes, o tempo de espera era de 15 dias. *Com informações do portal g1.

Novo documento

O objetivo da nova identidade é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), buscando simplificar processos e coibir fraudes.

Hoje, cada cidadão pode ter até 27 RGs diferentes, um por unidade da federação. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador.

Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com a CIN, o cidadão passa a ter um número de identificação apenas.

A nova carteira apresenta ainda um QR Code, que permite verificar sua autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem.

O RG, segundo o governo, deve cair gradualmente em desuso nos cadastros.

Onde o novo documento é emitido?

Para a emissão, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado onde deseja ser atendido.

No Ceará, a população pode procurar o serviço nos locais onde já havia emissão do antigo RG, como nas prefeituras, nos Vapt-Vupts e na Casa do Cidadão.

Quais documentos são exigidos para a expedição do novo RG?

Para obter a nova identidade, o requerente deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. O documento será expedido em papel de segurança ou em cartão de policarbonato (plástico), além do formato digital.

Quanto custa a nova identidade?

A primeira via da CIN e as renovações, em papel e em formato digital pelo aplicativo GOV.BR, são gratuitas, de acordo com a Lei 7.116/83. A segunda via, porém, é paga. A taxa varia de estado para estado.

Além disso, se o cidadão desejar a opção em policarbonato (plástico), haverá cobrança por parte do estado emissor.

A nova CNI é obrigatória?

Sim. A antiga carteira de identidade não perdeu a validade, mas os documentos nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032.

