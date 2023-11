Cinco novas ambulâncias são adicionadas ao serviço de resgate da CCR

Melhorando a segurança dos usuários que trafegam na BR-163em Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia recebeu cinco novas ambulâncias que serão utilizadas pelas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ao longo da rodovia.

Os novos veículos são mais modernos e incluem direção elétrica, ar-condicionado independente entre a cabine, também possuem uma área de salvamento totalmente separada da área de atendimento, construída para comportar todos os materiais e equipamentos de salvamento veicular, garantindo ergonomia da equipe e agilidade no atendimento.

“As novas viaturas foram equipadas para atender aos mais diversos tipos de ocorrências na rodovia, podendo transportar vítimas de forma segura”, enfatiza Gleice Andrade, enfermeira técnica responsável pelo APH da CCR MSVia. Gleice também destaca que as equipes de resgate dispõem de outros equipamentos e recursos de ponta para realizar o atendimento nos acidentes. “Além disso, passamos frequentemente por treinamentos, aperfeiçoamentos e exercícios simulados, sempre com foco ne excelência dos serviços que são prestados pela Concessionária”, ressalta.

Outro ponto positivo das novas viaturas é a tecnologia que permite menor consumo de combustível e, consequentemente, reduz a emissão de poluentes. Os veículos serão destinados para as Bases Operacionais da CCR MSVia ao longo da BR-163/MS.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também