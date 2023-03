Procuradoria Geral empossa cinco novos membros na Capital

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Foi assinado no Gabinete da Procuradoria Geral do Município o ato de posso dos novos procuradores com a participação dos Procuradores em exercício.

Os cinco novos procuradores foram aprovados no concurso que surgiu para atender a demanda e dar mais agilidade e eficiência na defesa jurídica do município. Atualmente, o município conta com 28 Procuradores em atividade.

Em maio de 2020, outros 12 candidatos aprovados no mesmo certame foram empossados. Este foi o primeiro concurso para a função no Município em mais de 20 anos. O último tinha sido realizado em 1998.

