Cinco pessoas são denunciadas pela morte do ator Matthew Perry

Autoridades dos Estados Unidos disseram, nesta quinta-feira (15), que foram apresentadas denúncias criminais contra cinco pessoas relacionadas à morte do ator Matthew Perry, astro da série 'Friends', há quase um ano.

De acordo com o procurador federal Martin Estrada, entre os réus estão dois médicos e um assistente de Perry que faziam parte de “uma ampla rede criminosa clandestina”, que distribuía grandes quantidades do medicamento cetamina (serve para induzir e manter a anestesia) para o ator e outras pessoas.

“Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência do sr. Perry para enriquecer”, disse Estrada em uma coletiva de imprensa em Los Angeles.

Perry morreu aos 54 anos devido aos “efeitos agudos” da cetamina, além de outros fatores que fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse em sua banheira de hidromassagem em outubro de 2023, segundo a autópsia.

Há meses, os detetives de Los Angeles e agentes federais estão investigando como Perry obteve o medicamento. Os exames toxicológicos constataram que o corpo de Perry continha níveis perigosamente altos de cetamina, um anestésico de ação curta com propriedades alucinógenas. Normalmente, as pessoas com essa quantidade de cetamina em seu corpo estão sendo monitoradas por profissionais médicos, disseram.

Outros fatores que contribuíram para sua morte foram o afogamento, a doença arterial coronariana e os efeitos do medicamento para dependência de opioides, a buprenorfina, que também foi detectada em seu organismo.

Perry admitiu publicamente décadas de abuso de medicamentos e álcool, inclusive durante os anos em que estrelou como Chandler Bing na sitcom “Friends”, sucesso na televisão nos anos 1990. Ele estava sóbrio há 19 meses, sem recaídas conhecidas antes de sua morte, de acordo com entrevistas citadas em sua autópsia.

