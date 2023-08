Cinepalco incentiva cultura para o público dos Centros de Convivência dos Idosos

Com o objetivo de promover a cultura e valorizar a música popular brasileira para a pessoa idosa, a Secretaria de Assistência Social (SAS) em Parceria com a Secretaria de Cultura (Sectur) promoveu, esta semana, o Cinepalco, projeto sociocultural do Cine Experience, plataforma de exibição de grandes espetáculos, shows e eventos presenciais em cinemas.

O evento aconteceu no Centro de Convivência Vovó Ziza, com a apresentação do filme “Clube da esquina – Os Sonhos não envelhecem”. Dirigido por Dennis Carvalho, a obra retrata um dos maiores movimentos da música popular brasileira e conta a trajetória artística do cantor Milton Nascimento, descrevendo a amizade e um movimento artístico que entrou para história.

A secretária adjunta, Inês Mongenot, participou do evento que também reuniu idosos do CCI Jacques da Luz e enalteceu a parceria entre as secretarias. Ela falou sobre a importância de promover eventos que incentivam a cultura e a música popular brasileira para os usuários.

“É sempre uma alegria participar de eventos tão importantes e felizes como esse. O Cine Palco traz uma dinâmica que proporciona um contexto descontraído e diferente, uma oferta que incentiva a cultura através da parceria entre a SAS e Sectur. Agradecemos a todos os servidores envolvidos, pois o nosso objetivo é oferecer o melhor para os nossos usuários”, disse.

O projeto foi apresentado aos usuários dos Centros de Convivência Vovó Ziza, Elias Lahdo e Edmundo Scheunemann, totalizando 140 idosos. O local foi equipado com uma tela e som de alta definição. O foco é possibilitar o acesso a experiências de manifestações artísticas e culturais, desenvolvendo interação e fortalecimento de vínculos.





