Cirque du Soleil convida a todos para espetáculo ao vivo nesta sexta

Com o objetivo de ser um canal de fuga do cotidiano, o Cirque du Soleil, transmite nesta sexta-feira (1°), a partir das 14h um novo Especial de 60 Minutos.

A transmissão que ocorre no site do Cirque du Soleil e em seu canal no YouTube , será uma forma de promover o espetáculo gratuito às pessoas isoladas pela quarentena.

A companhia mutinacional canadense que tem mais de 36 anos de trabalhos, é a maior companhia circense do mundo e convida a todos a ficarem conectados ao One Night for One Drop, (Uma Noite por One Drop) que é um evento filantrópico anual no qual celebridades e artistas do circo que criam um show único em apoio à fundação One Drop.

