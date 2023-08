CISS de Paranaíba receberá investimento de R$ 30 milhões, afirma Longen

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, anunciou nesta sexta-feira (18), durante o lançamento da pedra fundamental do Centro Integrado Sesi Senai (CISS) de Paranaíba, um investimento de R$ 30 milhões nas obras do empreendimento.

“Estamos trazendo para essa cidade oportunidade de educação e qualificação. O empreendimento com certeza marcará uma posição muito forte no desenvolvimento desta região”, enfatizou.

O terreno em que o CISS está sendo construído é de doação da prefeitura paranaibense, e para Longen, irá somar à estrutura econômica de Mato Grosso do Sul.

“A indústria, como segunda atividade no Estado, tem feito a diferença. Cada vez mais, nós, a indústria, temos o compromisso de transferir educação para nossa gente e trazer desenvolvimento”, ressaltou.

Também esteve presente no evento o deputado estadual Paulo Corrêa, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro.

“Lançamos a obra hoje e daqui 365 dias vamos estar pisando dentro do Sesi/Senai de Paranaíba. Isto não é dinheiro do Estado ou Assembleia. Isso foi compromisso que foi feito com a Federação das Indústrias”, explicou o deputado.

O deputado federal Dagoberto Nogueira também participou da cerimônia, e destacou a importância do empreendimento para a cidade e o Estado. “Não adianta trazer indústrias, Paranaíba está crescendo, e vir pessoas de fora para ocupar essas vagas. Tem que ter um lugar para qualificar para que esses novos empregos sejam daqui”, afirmou.

O prefeito da cidade, Maycol Queiroz, apontou a importância do estabelecimento para motivar fábricas a permanecerem e se instalarem no município. “O Centro Integrado Sesi/Senai vai ser a maior obra da nossa gestão e vai vir em boa hora”.

