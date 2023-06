Clube da Imprensa do MS realiza 1ª Feijoada neste sábado na Capital

O Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul, fundado no ano passado, por um grupo de amigos que trabalham em diferentes veículos de Imprensa pelo Estado, realizam sua 1ª Feijoada. Sem fins lucrativos, o encontro é para proporcionar a integração e reunir os amigos da Imprensa e convidados.

A 1ª Feijoada do Clube acontecerá neste sábado (1º), no Éden Lounge Bar, localizado na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 20, Chácara Cachoeira. A grande atração será o Open Chopp para os que fazem parte do club.

Ao JD1, o presidente do Clube da Imprensa de MS, Lupercio Marques, ressaltou que a iniciativa do encontro é proporcionar um momento de descontração entre os colegas de profissão. "A ideia é de clube, e não Sindicato. É de união, para nos conhecermos, ampliar nosso quadro de amigos, com pessoas que trabalham na mesma área", destacou ele.

O almoço está marado para às 12h, e a entrada gratuita será apenas para aqueles que tiverem com a camiseta do evento (profissionais que participam do Clube de Imprensa não pagam, mas precisam reservar com antecedência). As cortesias são limitadas!

Para os demais, os convites estarão à venda para cobrir os gastos do evento. Mais informações: (67) 98175-5555.

