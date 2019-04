O Comando Militar do Oeste (CMO) realiza atividades em comemoração ao Dia do Exército, comemorado no próximo dia 19 de abril, como forma de relembrar os atos heróicos dos brasileiros que uniram-se pela primeira vez, para defender a soberania do Brasil contra a invasão holandesa, em 1648, na 1ª Batalha dos Guararapes, em Jaboatão.

As comemorações iniciaram no sábado (13), na Praça do Rádio com uma Exposição Militar e a apresentação da Banda de Música do CMO, apresentação de cães de guerra, exposição de viaturas militares e torre de escalada.

Na próxima terça-feira (16), às 19h, haverá a Sessão Solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), onde será realizada a entrega da Comenda Guararapes, instituída pela Res. Nº 15/13, alusiva ao Dia do Exército Brasileiro.

Na quarta-feira (17) no Forte do CMO, a solenidade em Comemoração ao Dia do Exército, reunirá autoridades civis e militares que na oportunidade serão laureados com condecorações através de medalhas, são elas: Medalha da Ordem do Mérito Militar, Medalha Exército Brasileiro, e, por fim será entregue o Diploma de Colaborador Emérito do Exército, destinado a personalidades ou instituições que tenham prestado relevante apoio às atividades realizadas pelo Exército Brasileiro.

Ainda no dia 17, às 18h30, a Banda de Música do CMO fará uma apresentação, no Shopping Campo Grande e às 19h a Banda de Música do Colégio Militar de Campo Grande fará uma apresentação, no Shopping Bosque dos Ipês, encerrando assim, as homenagens ao Dia do Exército.

Deixe seu Comentário

Leia Também