CNH MS Social: Aos 44 anos, Lucineia supera medo de pilotar e conquista habilitação

Aos 44 anos recém completados, Lucineia Alves da Silva Gomes, conseguiu a tão sonhada primeira habilitação. Ela, que trabalha como agente de saúde na cidade de Nova Alvorada do Sul, foi a primeira pessoa a receber a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pelo Programa 'CNH MS Social' no município. Mesmo com todo medo que tinha de pilotar uma moto, ela encarou o desafio, se inscreveu no programa e foi contemplada.

“Não tinha a intenção de tirar a carteira de moto, na hora de fazer a inscrição eu me confundi, achei que a categoria A fosse de carro, mas mesmo assim, fiz até o final, mesmo tremendo e com medo, fiz as aulas, a prova e passei de primeira”, conta Luciene que inclusive, já está fazendo as aulas para incluir a categoria B em sua habilitação.

Para ela a habilitação será mais uma ferramenta de trabalho para se deslocar com mais facilidade e poder atender melhor as pessoas. “Vai me ajudar muito, no meu trabalho tem várias motos e antes eu não podia usar para ajudar no deslocamento e facilitar o trabalho. Até mesmo para fazer as coisas básicas do dia-a-dia fica mais fácil agora”.

Lucineia também falou da importância do Programa para as pessoas que precisam e não tem condição de pagar pelo documento. “É muito importante porque para quem é humilde é muito caro tirar uma habilitação e graças ao programa consegui”.

O Programa

O CNH MS Social beneficia pessoas com vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB em todo Mato Grosso do Sul. Todo o processo de habilitação, incluindo gastos com a autoescola (aulas teóricas e práticas) e até o recolhimento das taxas do órgão de transito são custeadas pelo Governo do Estado.

