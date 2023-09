CNH MS Social: Mais 400 aprovados das regiões de Campo Grande e Jardim são convocados

As agências do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de nove cidades próximas de Campo Grande, recebem os candidatos do programa CNH MS Social, na próxima segunda-feira (2). Os candidatos foram aprovados em edital lançado em 2022 e terão direito a primeira habilitação de graça.

Já nas agências ligadas a regional de Jardim, a abertura dos processos de primeira habilitação para 190 selecionados, será de 3 a 16 de outubro.

Os municípios com convocações são Bandeirantes (7 candidatos), Camapuã (27 candidatos), Corguinho (13 candidatos), Jaraquari (20 candidatos), Ribas do Rio Pardo (20 candidatos), Rio Negro (8 candidatos), Rochedo (8 candidatos), Sidrolândia (77 candidatos), Terenos (37 candidatos). Também foram convocados beneficiados de Bela Vista (23), Bonito (23), Caracol (12), Guia Lopes da Laguna (21), Jardim (44), Nioaque (44) e Porto Murtinho (23).

Após a entrega de documentos e captura de imagem, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico). Na sequência passam pelo curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O programa CNH MS Social, criado pelo Governo do Estado e desenvolvido pelo Detran-MS, concede a Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de três mil pessoas já iniciaram o processo, em todo Estado.

Para dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem entrar em contato pelo telefone (67)3368-0100, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30 de segunda a sexta.

