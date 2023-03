CNH MS Social: Mais de 700 inscritos foram atendidos durante mutirÃ£o

Dos 707 inscritos atendidos neste sábado (4) no mutirão do CNH MS Social, 218 deixaram o Pátio Central Shopping já com o encaminhamento para procurar um dos 17 CFCs (Centros de Formação de Condutores) para iniciar mais uma etapa para a conquista da carteira de habilitação de graça.

Neste programa o Governo do Estado investe R$ 16 milhões, para que o público-alvo do Programa não tenha custos para a fazer o documento.

No mutirão foram realizados 249 exames psicológicos e 240 médicos. Pela CNH MS Social o inscrito cumpre com todos as etapas para fazer tirar a habilitação, mas não tem custos com os exames e taxas.

O Programa - O CNH MS Social vai beneficiar 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB, em todo Mato Grosso do Sul.

