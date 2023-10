CNH MS Social: Mais de 940 pessoas iniciaram o processo de habilitação no estado

Após uma grande leva de convocações no interior de Mato Grosso do Sul, o programa CNH MS Social, do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), teve 71% de comparecimento, o programa iniciou o processo de primeira habilitação de mais de 940 pessoas, entre os meses de setembro e outubro.

Em cidades como Eldorado, Alcinópolis e Figueirão, todos os candidatos convocados compareceram e abriram processo de primeira habilitação. Outras cidades tiveram ótima adesão, como Coxim que abriu 57 processos, Sidrolândia com 49 processos abertos e Três lagoas com 105 novos processos.

A abertura de processo para primeira habilitação é a entrega de documentos e captura de imagem. Em seguida, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico). Na sequência passam pelo curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O programa, que concede a Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem a previsão de atender cinco mil pessoas em todo estado.

O programa ainda deve convocar para uma segunda chamada, os candidatos que não compareceram na primeira convocação. Esse edital de segunda chamada será publicado até sexta-feira (20).

Em caso de dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67)3368-0100.

