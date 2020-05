CNH pode ser recebida em casa a partir desta quinta-feira

Os condutores campo-grandenses poderão receber sua Carteira de Habilitação Nacional (CNH) em casa a partir desta quinta-feira (14), sem nenhuma taxa, através dos Correios.

Por enquanto, serão enviadas apenas as renovações de habilitações realizadas através do site CNH Ágil do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, explica que o órgão entende que os condutores estão passando por um momento delicado e por isso a iniciativa surgiu para facilitar o dia-dia, além da prevenção do Novo Coronavírus. “Sabemos que este é um momento difícil para todas as pessoas e que o isolamento social afetou de sobremaneira a vida de todos nós. Por isso optamos por beneficiar o condutor com essa facilidade”, comenta.

Para receber o documento em casa é necessário estar com o endereço atualizado. Caso contrário, o cliente poderá fazer a atualização de forma rápida no Drive Thru de Serviços Express.

A opção de marcar o recebimento da habilitação via postal estará disponível no site da CNH Ágil , o processo de recebimento via postal é seguro, e o condutor poderá rastrear a correspondência e acompanhar a sua entrega.

Caso a habilitação não seja entregue após as três tentativas, os Correios devolverão para retirada na sede do órgão.

