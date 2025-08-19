Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

CNJ e STF realizam seminário em Brasília sobre liberdade de imprensa

O seminário contará com três painéis sobre temas centrais: processos judiciais, assédio a jornalistas e responsabilidade civil

19 agosto 2025 - 12h41Vinícius Santos
STF; justiçaSTF; justiça   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Nesta terça-feira (19), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) promovem o seminário “Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário”, no auditório do CNJ, em Brasília. A abertura acontece às 14 horas, com a presença do ministro Luís Roberto Barroso, presidente dos dois órgãos, e da conselheira do CNJ Daiane Nogueira de Lira.

O evento é destinado a juristas, jornalistas e representantes do Sistema de Justiça. A programação inclui três painéis:

  • - Processos Judiciais sobre Liberdade de Imprensa: com Pedro Colombini (Jusbrasil), Letícia Kleim (Abraji) e Mariana Oliveira (ex-secretária de Comunicação do STF).

  • - Enfrentamento do Assédio Judicial contra Jornalistas no Brasil: Avanços e Desafios: moderado pela juíza auxiliar do CNJ Karen Luise Vilanova, com Octávio Costa (presidente da ABI) e Katia Brembatti (presidente da Abraji).

  • - Responsabilidade Civil da Imprensa e o Tema 995 do STF: conduzido por Giselly Siqueira (secretária de Comunicação do STF), com a participação da juíza Wanessa Mendes de Araújo (CNJ), Rodrigo Brandão (ANJ), Beatriz Logarezzi (Abraji) e Flávio Lara Resende (ABERT).

O seminário será encerrado às 18 horas com debate sobre o papel do Judiciário na proteção da liberdade de imprensa, com a participação do ministro Benedito Gonçalves (STJ) e da conselheira Daiane Nogueira de Lira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução -
Interior
Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante
Para debater licitações e gestão pública, advogado de MS participa de evento em Brasília
Geral
Para debater licitações e gestão pública, advogado de MS participa de evento em Brasília
Secretário Frederico Felini, Robson Del Casale, e vice-governador Barbosinha
Geral
FIEMS e SAD firmam parceria para impulsionar agenda de sustentabilidade
Bilhete da Mega-Sena sendo feito na lotérica
Geral
Apostou? Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado de R$ 65 milhões
Hugo Motta -
Justiça
Hugo Motta diz que não é razoável conceder anistia a quem "planejou matar pessoas"
Plenário do CNJ -
Justiça
TJMS analisa mais de 5 mil processos no Mutirão Pena Justa
Kauã foi esfaqueado na barriga, teve vísceras expostas e não sobreviveu no hospital
Justiça
TJMS mantém condenação de mãe que matou filho a facadas em Campo Grande
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Moraes determina retorno de conselheiros ao TCE-MS após lerdeza da Justiça
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Justiça autoriza motorista acusado de matar corredora na Capital a morar em Goiás
Merenda escolar -
Interior
Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul