CNJ e STF realizam seminário em Brasília sobre liberdade de imprensa

Nesta terça-feira (19), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) promovem o seminário “Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário”, no auditório do CNJ, em Brasília. A abertura acontece às 14 horas, com a presença do ministro Luís Roberto Barroso, presidente dos dois órgãos, e da conselheira do CNJ Daiane Nogueira de Lira.

O evento é destinado a juristas, jornalistas e representantes do Sistema de Justiça. A programação inclui três painéis:

- Processos Judiciais sobre Liberdade de Imprensa : com Pedro Colombini (Jusbrasil), Letícia Kleim (Abraji) e Mariana Oliveira (ex-secretária de Comunicação do STF).

- Enfrentamento do Assédio Judicial contra Jornalistas no Brasil: Avanços e Desafios : moderado pela juíza auxiliar do CNJ Karen Luise Vilanova, com Octávio Costa (presidente da ABI) e Katia Brembatti (presidente da Abraji).

- Responsabilidade Civil da Imprensa e o Tema 995 do STF: conduzido por Giselly Siqueira (secretária de Comunicação do STF), com a participação da juíza Wanessa Mendes de Araújo (CNJ), Rodrigo Brandão (ANJ), Beatriz Logarezzi (Abraji) e Flávio Lara Resende (ABERT).

O seminário será encerrado às 18 horas com debate sobre o papel do Judiciário na proteção da liberdade de imprensa, com a participação do ministro Benedito Gonçalves (STJ) e da conselheira Daiane Nogueira de Lira.

