CNJ lança pesquisa nacional para avaliação de serviços judiciários no Brasil

Levantamento quer ouvir cidadãos e profissionais do Direito sobre o funcionamento da Justiça no país

16 outubro 2025 - 18h41Taynara Menezes
A pesquisa é voluntária, anônima e realizada exclusivamente onlineA pesquisa é voluntária, anônima e realizada exclusivamente online   (Foto: Divulgação)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) iniciou a 2ª edição da Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro, com o objetivo de reunir a opinião de quem utiliza ou atua no sistema de Justiça. Podem participar cidadãos que acessaram a Justiça nos últimos cinco anos, além de integrantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da advocacia.

A pesquisa é voluntária, anônima e realizada exclusivamente online, por meio de formulário disponível no site do CNJ, no período de 14 de outubro a 14 de novembro de 2025.

O levantamento busca avaliar aspectos como acesso à Justiça, andamento de processos, comunicação com o Judiciário, uso de tecnologia e garantia de direitos. A nova edição também inclui perguntas sobre serviços recentes, como o sistema Jus.Br, de consulta unificada de processos, além de espaço para comentários abertos.

As respostas vão subsidiar ações de melhoria no sistema de Justiça em todo o país, conforme as diretrizes da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021–2026, definida pela Resolução CNJ nº 325/2020.

 

