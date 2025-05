Coldplay cancela turnê no Brasil e anuncia pausa na carreira

A banda britânica Coldplay cancelou os 10 shows que faria no Brasil em novembro de 2025 e anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado.

As apresentações estavam previstas para ocorrer no Rio de Janeiro, em um formato de residência inédita no país. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A decisão de suspender a turnê faz parte de uma pausa nas atividades da banda, que também cancelou compromissos na América do Sul. Até o momento, o Coldplay não se pronunciou oficialmente sobre o assunto em seus canais de comunicação ou por meio de sua assessoria de imprensa.

Além dos shows no Rio de Janeiro, havia expectativa de que o grupo se apresentasse na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), marcada para 10 de novembro em Belém (PA).

Mas, o governo do Pará afirmou que a presença do vocalista Chris Martin no evento está garantida.

A última passagem do Coldplay pelo Brasil ocorreu em 2023, quando a banda realizou 11 apresentações em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, quebrando recordes de público.

