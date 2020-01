Colégio Adventista nega ter rejeitado aluno com síndrome

O Colégio Adventista Jardim dos Estados enviou uma nota de esclarecimento ao JD1 Notícias sobre a suposta negativa de vaga a um aluno com síndrome de DiGeorge de 19 anos, que foi publicada no grupo do Facebook “Aonde não ir em Campo Grande” por Keyla Meneses, mãe do menino.

Na reclamação de Keyla, ela afirma que passou por uma situação discriminatória no colégio e que impossibilitou a matrícula do aluno na referida escola. “Hoje passei por algo que jamais imaginei passar, tenho um filho especial o qual tem apenas uma leve síndrome que faz com que o mesmo tenha um atraso no desenvolvimento escolar, porém algo simples o qual nunca acarretou nenhum tipo de preconceito em colégio algum por ele já frequentado”, escreveu.

Em nota o Colégio Adventista relatou que fez o atendimento padrão que é realizado com todos os alunos, e que a matrícula estaria a disposição do filho de Keyla caso abrisse uma vaga. “A mãe foi informada da falta de vagas, mas que uma reserva de matrícula poderia ser feita para o caso de abrirem uma nova turma. A mãe também foi comunicada que se optasse pela reserva da matrícula o aluno passaria por uma entrevista com a orientadora educacional, procedimento padrão que é realizado com todos os candidatos à matrícula escolar, com o objetivo de identificar e assistir às necessidades individuais de cada aluno”, explicou

Ainda de acordo com a instituição, o diretor do Colégio fez contato com a senhora Keyla Meneses, informando que a vaga pretendida estaria disponível. “O Colégio Adventista Jardim dos Estados permanece à disposição para a concretização da matrícula, caso seja do interesse da família em questão”, finalizou.

