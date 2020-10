Colisão entre carro e caminhonete deixa dois mortos na BR-262

Acidente por volta das 5 horas desta sexta-feira (09) deixou duas vítimas fatais, na BR-262, próximo de Ribas do Rio Pardo, que fica a 97 km de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros de Campo Grande foi acionado e está no local.

O acidente envolveu uma caminhonete e um carro de passeio. Duas pessoas que ainda não tiveram a identidade revelada, morreram na colisão e, outros ocupantes dos veículos ficaram feridos.

As duas vítimas que perderam a vida, estão presas entre as ferragens. As equipes de socorro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aguardam a chegada da perícia e Polícia Civil, para realizar os trabalhos de praxe e fazer a retirada dos corpos.

Deixe seu Comentário

Leia Também