Colisão entre moto e caminhonete mata casal na Lúdio Martins Coelho

Um homem e uma mulher ainda não identificados morreram na manhã desta sexta-feira (7)após um acidente na Avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram a reanimação as vítimas, mas elas não resistiram aos ferimentos.

O acidente entre uma motocicleta esportiva Suzuki 750 e uma camionete Toyota, aconteceu no início da manhã de hoje, quando o condutor da caminhonete tentou fazer uma conversão para entrar na Rua Rodolfo Andrade Pinho.

Com o impacto, a camionete rodou na pista e foi parar no lado contrário de onde aconteceu o acidente, e os passageiros da moto, voaram por cima da caminhonete.

Na camionete estavam quatro passageiros, que voltavam de uma fazenda, em Corguinho e ninguém ficou ferido.

