Colisão frontal na BR-262 deixa dois feridos

Afonso Medeiros, 38 anos, e Glaudio Garcete, 70 anos, ficaram feridos após sofrer acidente nesta quinta-feira (31), na BR-262, em Anastácio.

De acordo com informações do Jornal Notícias do Estado (JNE), Afonso, que é medico, seguia para Anastácio onde faria atendimentos e Glaudio seguia no sentido contrário, quando no km 456 da rodovia houve a colisão frontal dos dois veículos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas encaminhadas para o Hospital Regional de Aquidauana. Afonso teve fratura exposta em uma das mãos e será submetido a cirurgia. O idoso fará exames clínicos. Informações médicas apontam que o estado de saúde dos dois é estável.

A causa do acidente será apurada.

