Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco vai até 30 de julho

A Cidade Dom Bosco, em Corumbá realiza mais uma edição da sua tradicional Colônia de Férias entre os dias 17 e 30 de julho, voltada exclusivamente para educandos do Programa Crianças e Adolescentes Felizes e Adoção à Distância.

A iniciativa busca oferecer momentos de lazer, aprendizado e socialização para 200 participantes, sendo 100 crianças e 100 adolescentes.

As atividades ocorrem das 7h às 12h, e cada criança ou adolescente deve levar uma muda de roupa extra, além de prato, colher e copo ou garrafinha — sempre de plástico ou alumínio (materiais de vidro não são permitidos).

A programação foi dividida em duas etapas, de 17 a 23 de julho, a Colônia será dedicada às crianças de 6 a 11 anos. Já entre os dias 24 e 30 de julho, será a vez dos adolescentes, com atividades específicas para a faixa etária de 12 a 18 anos.

As atividades têm início nesta quinta-feira (17), com café da manhã coletivo, bênção de abertura e gincanas na Polícia Militar. Na sexta-feira (18), os educandos participam de uma sessão de cinema no Cinevision, com o tema “Semear o bem faz bem”. Já na segunda-feira (21), o dia será recheado de brincadeiras com brinquedos infláveis, no Colégio Santa Teresa.

“Mais do que entreter, buscamos oferecer um espaço seguro e afetivo onde as crianças possam brincar, aprender e conviver. A Colônia de Férias é um momento de reforço de valores que já trabalhamos o ano todo, solidariedade, escuta e respeito mútuo”, afirma Fernando Melgar, coordenador da Cidade Dom Bosco.

Entre os momentos mais aguardados da primeira semana está o passeio de barco pelo Rio Paraguai, com embarque no Porto Geral, marcado para a terça-feira (22). No dia seguinte (23), as crianças encerram a programação em grande estilo com um dia completo em uma chácara da região, com piscina, jogos esportivos e muita diversão ao ar livre.

