Com 14 anos, Cecília precisa de doações de sangue para lutar contra a leucemia

Cecília Rodrigues, de 14 anos, já havia vencido a batalha contra o câncer em 2022, quando tinha apenas 11 anos, mas agora com a doença em recorrência, a jovem precisa mais uma vez de doações de sangue.

Renato Nascimento Gomes contou ao JD1 que em 2022, Cecília foi diagnosticada com Leucemia Linfoide Aguda (LLA) dando início ao tratamento da doença no Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI) do Hospital Regional, mas que após três anos, ela foi diagnosticada com recidiva da doença, ou seja, o câncer voltou.

Desde o diagnóstico, Cecília voltou a fazer o tratamento quimioterápico, que tem como um de seus efeitos colaterais a imunossupressão, impedindo com que o corpo da jovem se proteja contra doenças e diminuindo de maneira considerável a produção de células sanguíneas.

Por conta desse quadro, Cecília precisa de doações de sangue para conseguir seguir com o tratamento.

Renato explica que, apesar da jovem precisar de sangue O-, todas as doações são bem-vindas, já que outras inúmeras crianças que fazem tratamento no CETOHI precisam de transfusões de sangue durante o tratamento oncológico.

As doações podem ser feitas no Hemosul de Campo Grande, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1304, no nome de Cecília Rodrigues.

