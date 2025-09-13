Com 400 vagas, prova do concurso da Polícia Civil acontece neste domingo

Neste domingo (14) acontece a prova objetiva do aguardado concurso público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, organizado pelo Instituto Avalia. São 400 vagas imediatas para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária, com salários iniciais de R$ 6.569,53.

Com vagas para 300 Investigadores e 100 Escrivães, o concurso é um dos mais esperados na área de Segurança Pública e marca um passo importante na recomposição do efetivo da instituição.

Além disso, mudanças na Lei Orgânica ampliam as opções de formação, permitindo agora a participação de candidatos com cursos de tecnólogo, trazendo um novo perfil de profissionais para o combate aos crimes digitais e cibernéticos.

A prova objetiva, com duração de 5 horas, acontecerá no período da tarde, em Campo Grande, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h (horário de Mato Grosso do Sul). Os aprovados nesta etapa seguirão para outras fases, como Avaliação Psicológica, Teste de Aptidão Física e Curso de Formação Policial.

